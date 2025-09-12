Gaia Sabbatini si sfoga su TikTok contro gli hater: “Il mio lavoro è correre”

Uno sfogo su TikTok. Gaia Sabbatini sarà al via dei Mondiali di atletica a Tokyo, che da domani monopolizzeranno la scena, e le ambizioni della 26enne abruzzese sono quelle di dimenticare le tante sofferenze dell’ultimo anno. Gaia, infatti, ha dovuto fare i conti col morbo di Haglund al piede sinistro, una forma di osteocondrosi che genera una prominenza ossea (calcificazione) al calcagno che può irritare la borsa calcaneare e il tendine d’Achille. Una criticità evidenziata in un controllo nel febbraio del 2024.

12 mesi fa la decisione di operarsi per eliminare la protuberanza ossea che irritava il tendine d’Achille. Dopo l’intervento, Sabbatini ha fatto il suo ritorno in gara il 17 giugno 2025 a Turku (Finlandia) dopo un’assenza di ben 13 mesi. A Budapest (Ungheria) la svolta, esattamente un mese fa, vista la brillante prestazione di 3:59.49 nei 1500 metri, stabilendo il suo primato personale. Per una delle atlete di maggior talento della compagine tricolore, una nuova opportunità.

Scenderà in pista nel day-1, alle 12:50 italiane, nelle batterie insieme a Ludovica Cavalli e Marta Zenoni e la sua concentrazione sarà tutta sulla pista. Tuttavia, prima di partire per il Giappone, la nostra portacolori ha voluto dedicare un messaggio particolare agli hater. Nel video Sabbatini ha attaccato chi ha fatto fatica a comprendere quanto la sua attività agonistica fosse anche un lavoro

“A volte mi chiedono: ‘Ma tu che lavoro fai?’ E io rispondo che sono un’atleta delle Fiamme Azzurre, gruppo che appartiene alla Polizia Penitenziaria, e corro i 1500. E loro: ‘Sì ok, ho capito. Ma che fai nella vita? Il tuo lavoro è correre?“, le prime parole della mezzofondista nel video su TikTok. Poi l’affondo: “Giampirlo (nome inventato per identificare l’hater di turno, ndr.) spendi miliardi tra schedine e fantacalcio perché ritieni, giustamente, che quello del calciatore sia un lavoro. È la stessa fot*******ma cosa. Io corro, vengo pagata per correre, per allenarmi, per gareggiare, per performare: è esattamente quello che fa un calciatore”, ha sottolineato l’azzurra.

E sulla questione economica: “È uguale, però sono arruolata in un gruppo sportivo anziché avere una squadra che mi paghi. È esattamente la stessa cosa: il mio gruppo sportivo è la mia squadra che mi sostiene a livello economico Quindi sì, nella vita corro, Giampirlo. E tu che ca**o fai?“.