Frederic Vasseur smorza le illusioni: “Una doppietta che non deve distrarci. Domani dovremo crescere ancora”

Frederic Vasseur sorride, ma mantiene i piedi ben saldi al terreno, al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku la scuderia di Maranello ha vissuto probabilmente il miglior venerdì del campionato, con una doppietta finale che fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Tutto sarà rimesso in palio domani, come sempre, ma le Rosse oggi hanno davvero ben figurato.

La migliore prestazione del venerdì sulla pista azera porta la firma di Lewis Hamilton con il tempo di 1:41.293 con 74 millesimi su Charles Leclerc, mentre è terzo George Russell a quasi mezzo secondo (+0.477). Quarto Andrea Kimi Antonelli a 486 millesimi, quinto Oliver Bearman a 598, mentre è sesto Max Verstappen a 609. Settimo Liam Lawson a 696 millesimi, ottavo Esteban Ocon a 874, quindi nono Alexander Albon a 884, con Lando Norris che chiude la top10 a 906. 12° Oscar Piastri a 1.002.

Al termine del venerdì sulle sponde del Mar Caspio, il team principal di Maranello ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport: “Se possiamo sognare? No, non è mai una buona cosa per noi. Noi dobbiamo rimanere completamente concentrati sul lavoro che dobbiamo svolgere. Come si è visto oggi i margini sono decisamente ristretti. Le McLaren non hanno concluso i giri veloci, le Mercedes probabilmente non hanno spinto il proprio motore al massimo. Sono convinto che domani saremo tutti vicini”.

Il numero 1 del team emiliano prosegue nella sua analisi: “Un aspetto importante è quello che abbiamo fatto nella simulazione di passo gara. Siamo andati molto bene. Come ogni volta che abbiamo avuto a disposizione le gomme C5 e C6 le scelte non sono mai semplici. Oggi, per questo motivo, abbiamo fatto test incrociati per avere un quadro più chiaro. La scelta sarà fondamentale. Nel complesso chiudiamo un buon venerdì ma non sappiamo come hanno lavorato gli altri. Dobbiamo ancora andare a inseguire l’ultimo millesimo a disposizione, come i piloti cercheranno la massima fiducia tra i muretti. Oggi, come si è visto, in molti hanno toccato le protezioni”.