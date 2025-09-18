Francesco Pernici: “Orgoglioso della mia stagione, in futuro voglio correre con i migliori al mondo”

Francesco Pernici sfiora una duplice impresa ma esce a testa altissima dai Campionati Mondiali 2025 di atletica al termine di una stagione che lo ha proiettato in un’altra dimensione. Il 22enne bresciano ha disputato una semifinale estremamente coraggiosa e all’attacco sotto la pioggia allo stadio Nazionale di Tokyo, arrivando a soli quattro centesimi dal ripescaggio per la finale iridata degli 800 metri e stabilendo il nuovo primato personale con un favoloso 1:43.84.

“Sono veramente orgoglioso di quello che è stato il mio percorso quest’anno. È stata una stagione molto lunga, ho corso tante gare ed essermi presentato a questo Mondiale, in un palcoscenico così spaventoso, con un livello così stratosferico, è davvero un motivo d’orgoglio per me e per il mio allenatore che ha lavorato duramente insieme a me“, le prime dichiarazioni a caldo dell’allievo di Dalmazio Bersini ai microfoni della Rai.

“Purtroppo il mio allenatore non è riuscito ad essere qui con me per quest’ultima avventura di stagione. Prima di partire mi ha detto che sarebbe stato con me qualunque cosa fosse successa e che io sarei uscito a testa alta da questo Mondiale. In questo momento nella mia testa sto ripercorrendo il percorso che ho fatto per raggiungere questo livello e mi sembra ieri 6 anni fa, quando sono arrivato a Brescia da lui e non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi livelli“, aggiunge un commosso Francesco Pernici.

Il lombardo classe 2003, passato dal settimo al quarto posto delle liste italiane all-time avvicinandosi a soli 15 centesimi dallo storico record nazionale di Marcello Fiasconaro, non vuole fermarsi qui e sogna in grande per il futuro: “Ho sempre avuto le idee chiare. Questo è il mio mondo, questo è il mio palcoscenico, e sono convinto che in futuro dimostrerò di poter correre con i migliori al mondo e di poter ambire a diventare uno degli ottocentisti più veloci della storia“.