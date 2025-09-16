Francesco Pernici e il sogno finale ai Mondiali negli 800 metri: orario e avversari della semifinale

Francesco Pernici ha centrato l’obiettivo della vigilia e si è qualificato per le semifinali degli 800 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento principale della stagione in corso di svolgimento a Tokyo. Il 22enne bresciano è l’unico azzurro ad aver superato il primo turno, rendendosi protagonista di una rimonta esaltante nel rettilineo conclusivo e chiudendo al secondo posto la sua batteria con 1:45.11 dietro solamente al fenomeno keniano Emmanuel Wanyonyi.

A questo punto il sogno di Pernici diventa quello di staccare il pass per la finale, battendo magari anche lo storico record italiano di Marcello Fiasconaro (1:43.7 manuale a Milano il 27 giugno 1973) che resiste da oltre 50 anni. Il giovane emergente lombardo, negli ultimi tre mesi, ha migliorato a più riprese il personale scendendo fino a 1:44.05 il 22 agosto a Bruxelles e dando quindi la sensazione di poter andare presto sotto l’1:44.

Il settimo italiano all-time sulla distanza dovrà superarsi con ogni probabilità tra due giorni, giovedì 18 settembre, per approdare in finale (avanzano i primi due classificati delle tre semifinali e due tempi di ripescaggio) ed entrare quindi tra i migliori otto al mondo. Nella sua semifinale Pernici affronterà addirittura quattro atleti capaci di correre quest’anno in 1:42 e quindi difficili da battere: lo statunitense Donavan Brazier, l’algerino Slimane Moula, il britannico Max Burgin ed il francese Gabriel Tual.

CALENDARIO FRANCESCO PERNICI SEMIFINALE 800 METRI AI MONDIALI

Giovedì 18 settembre

Ore 14.53 Seconda semifinale 800 metri uomini, con Francesco Pernici

STARTLIST SEMIFINALE FRANCESCO PERNICI MONDIALI

Corsia 2: Francesco Pernici (Italia: primato personale 1:44.05, stagionale 1:44.05)

Corsia 3: Cian McPhillips (Irlanda: 1:44.19, 1:44.19)

Corsia 4: David Barroso (Spagna: 1:43.95, 1:43.95)

Corsia 5: Slimane Moula (Algeria: 1:42.77, 1:42.77)

Corsia 6: Donavan Brazier (Stati Uniti: 1:42.16, 1:42.16)

Corsia 7: Max Burgin (Gran Bretagna: 1:42.36, 1:42.36)

Corsia 8: Gabriel Tual (Francia: 1:41.61, 1:42.72)

Corsia 9: Kelvin Kimtai Loti (Kenya: 1:43.61, 1:43.61)