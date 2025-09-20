Francesco Fortunato: “Gara anonima, partito troppo cauto. Mi consolo: chi vince ha 4-5 anni più di me”

Francesco Fortunato non è riuscito a essere protagonista nella 20 km dei Mondiali 2025 di atletica. Si sperava che l’azzurro potesse essere un outsider sulle strade di Tokyo (Giappone), ma è partito in maniera troppo accorta, si è staccato prematuramente dal gruppo di testa e non è riuscito a disputare una gara di spessore, arrivando allo Stadio Olimpico in sedicesima posizione con il tempo di 1h21:00. Serviva marciare due minuti abbondanti più veloce per meritarsi il terzo gradino del podio, su cui è salito lo spagnolo Paul McGrath (1h18:45) alle spalle del brasiliano Caio Bonfim (1h18:35) e del cinese Zhaozhao Wang (1h18:43).

Il marciatore pugliese ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “A inizio stagione ho fatto tutti i miei record personali, è stato un grande inizio di stagione. La condizione adesso non era uguale. Considerando questo, il clima e vedendo la 35 km, che settimana scorsa ha fatto morti e feriti, sono partito più cauto, ma gli altri hanno dimostrato che si poteva andare forte. Sono partito cauto, non sono mai riuscito a entrare in gara: ambivo a qualcosa di meglio“.

Il 30enne ha poi proseguito: “Sto costruendo anno dopo anno. Sono anni che bazzico intorno alla 15ma posizione, oggi 16mo. Sto migliorando, ma anche gli altri migliorano. Vorrei fare sempre meglio, ma oggi non è stato possibile. ce l’ho messa tutta, non smetteremo di allenarci. Andiamo avanti, non è una sconfitta: mi sono confermato a questi livelli, ma non sono contento. Mi consola che quelli che vincono hanno 4-5 anni più di me“.

L’azzurro ha concluso la propria analisi in maniera perentoria: “Avevo preparato questa gara vedendo la 35 km, dove le posizioni erano cambiate tantissimo negli ultimi 5 km, ma la 20 è diversa. Gli altri hanno chiuso veloce. Ho fatto una gara un po’ anonima. Continuiamo a crederci, non smetto domani“.