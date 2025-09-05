Francesco Bagnaia sconsolato: “Sono 21° in mezzo ai collaudatori, non stiamo capendo”

Un altro venerdì di grande difficoltà per Francesco Bagnaia in Catalogna. Nel 15° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, Pecco ha dovuto fare i conti con l’assenza totale di feeling con la Ducati e l’esito delle prove libere 1 e soprattutto delle pre-qualifiche è stato assai preoccupante. Il piemontese ha concluso la FP1 al 23° posto, mentre nella sessione che ha definito i qualificati alla Q1 e alla Q2 del time-attack non è andato oltre il ventunesima posizione.

“Va ancora peggio rispetto a Balaton, quindi non so più cosa dire onestamente. Parliamo sempre dello stesso discorso. Sono molto al limite e non sappiamo neanche dove andare a parare. A Balaton ho finito il weekend con una bella confidenza ed ero contento, pronto per arrivare qua a fare bene su una pista buona per me, e invece sono 21° in mezzo a due tester. Con tutto il rispetto, io dovrei stare nei primi 5 e non riusciamo a capire cosa fare di diverso“, ha dichiarato Bagnaia.

Non si vuol gettare la spugna, ma non si posso nascondere le difficoltà: “Rassegnazione non ci sarà mai, l’obiettivo è tornare ad andare forte, non mi sono rassegnato in situazioni ben più difficili ma onestamente una volta che provi tutto, è difficile capire cosa non funziona. Stiamo lavorando, stiamo facendo tutto, ho tutto il supporto ma non capiamo. Non stiamo capendo“.

Una situazione complicata che sta creando difficoltà alla stessa scuderia di Borgo Panigale, dal momento che le problematiche di Pecco sono una sua esclusiva se si fa un confronto col team-mate, Marc Marquez, lanciatissimo verso il titolo iridato.