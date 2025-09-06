Francesco Bagnaia: “Rischio di cadere e vado piano. Accettare questa situazione è difficile”

Un’altra giornata difficile per Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati prosegue nel suo 2025 molto complicato e, se possibile, in Catalogna (15° appuntamento del Mondiale 2025 di F1), le cose stanno andando ancora peggio. Dopo non aver ottenuto la qualificazione alla Q2 delle qualifiche, nella Q1 odierna Pecco non è andato oltre il 21° posto in sella alla Ducati ufficiale.

La Sprint Race non ha avuto sussulti e la conclusione in quattordicesima posizione è in linea coi gravi problemi di feeling che il piemontese ha con la GP25: “Cercare di rimanere positivi al momento non è stata la ricetta per migliorare, perché alla fine non stiamo riuscendo a trovare il bandolo della matassa. Pensavamo di averlo fatto a Balaton, ma per questa pista le modifiche non erano giuste e domattina proveremo qualcos’altro. Questo è un tracciato molto particolare e con un grip molto particolare, dove se hai molta confidenza, come ho sempre avuto, riesci a fare la differenza, come stava facendo Alex Marquez. Invece se hai qualche difficoltà e c’è poco grip, ti metti ancora più in crisi. In gara sono stato dietro diversi piloti, seguendoli per capire certe cose e come migliorare e andare più forte, ma purtroppo non riesco neanche a seguire gli altri piloti“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

“In queste situazioni dall’esterno è sempre più facile riuscire ad analizzare le cose, mentre dall’interno noi siamo piloti e siamo testoni ed è più complicato secondo me. Bisogna stringersi ancora di più alle persone che ti possono aiutare e al team, cercare di guidare e pensare solo a guidare e non a tutto il resto, che al momento non serve. Io ci sto provando in tutti i modi e onestamente, durante la gara abbiamo già analizzato i dati, ho perso il davanti in tante situazioni. Sono lento, ma sono lento rischiando di cadere. Stiamo provando in ogni caso a fare qualcosa perché mi manca la stabilità sul davanti. Quando provo a portare più velocità in percorrenza la perdo ed è più difficile trovare la via. Ma c’è chi lo fa, perché alla fine Marquez lo fa e quindi bisogna provare a fare qualcosa di diverso“, ha sottolineato.

Bagnaia ha poi ammesso: “Sicuramente è uno dei momenti più difficili che ho attraversato. In passato non avevo ancora vinto, ma ora ho già ottenuto due titoli in MotoGP ed è più difficile riuscire ad accettarlo. Però è un qualcosa che bisogna farlo per riuscire ad andare avanti“.