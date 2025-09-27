Francesco Bagnaia e Flavia Pennetta i primi tedofori per Milano Cortina 2026

Nomi eccellenti per un viaggio che inizierà il 6 dicembre a Roma e attraverserà tutta l’Italia. Si parla della torcia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ebbene, tutto avrà inizio dalla Città Eterna e la sublimazione del percorso (di due mesi) ci sarà allo stadio di San Siro a Milano per la Cerimonia di Apertura prevista il 6 febbraio dell’anno venturo.

Nomi eccellenti andranno a comporre il gruppo dei primi tedofori. Tra loro, Achille Lauro, popolare cantante e attuale giudice di X Factor, l’ex tennista Flavia Pennetta e il motociclista della Ducati, Francesco Bagnaia. Come viene precisato nella nota degli organizzatori, i menzionati rappresentano al meglio l’anima contemporanea e innovativa dello Spirito Italiano dei prossimi Giochi Invernali.

Oltre a loro, “tre storie dal forte impatto sociale e ispirazionale che incarnano i valori della Fiamma Olimpica, simbolo di unità e pace“. Il riferimento è ad Andrea e a Franco Antonello “testimoni di resilienza e amore“. Andrea, giovane con autismo, e suo padre Franco hanno scelto di trasformare la sfida della disabilità in un cammino condiviso per diffondere un messaggio universale di speranza e inclusione. Con loro, Dario Pivirotto, 90 anni il prossimo anno, che ha già portato la Fiamma Olimpica nel corso dei Giochi di Cortina 1956 e Torino 2006. Lucia Tellone, in conclusione, è la chef abruzzese che ha ridato vita al forno comunitario del suo paese, rimasto spento per 35 anni.

Il conto alla rovescia procede velocemente. Il 26 ottobre ci sarà un secondo annuncio con i nomi di nuovi protagonisti coinvolti tra i tedofori. Mentre il 26 novembre è prevista l’accensione della Fiamma Olimpica a Olimpia. Saranno ben 63 i giorni di viaggio che vedranno protagonista la torcia, attraverso 60 città di tappa e 12.000 chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della Penisola.

Si comincia, come detto, il 26 novembre a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il tutto. La torcia sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari. Quindi il 26 gennaio tornerà a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo percorso a Milano facendo il suo ingresso al Meazza, la sera di venerdì 6 febbraio del prossimo anno.