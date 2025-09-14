Francesco Bagnaia amaro: “Caduto perché stavo spingendo. Sono deluso, confido nei test di domani”

Francesco Bagnaia chiude con il morale sotto i tacchi al termine del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, il pilota padrone di casa sperava in una gara che facesse dimenticare la delusione di ieri. Invece le cose sono andate addirittura peggio, con una caduta alla curva del Tramonto che lo fa sprofondare in una crisi sempre più nera.

La vittoria sulla pista romagnola è andata a Marc Marquez con 568 millesimi di vantaggio su Marco Bezzecchi, mentre completa il podio Alex Marquez a 7.7. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 10.3, quinta per Fabio Di Giannantonio a 11.3, mentre in sesta troviamo Fermin Aldeguer a 16.0. Settimo Luca Marini a 17.9, ottavo Fabio Quartararo a 20.9, nono Miguel Oliveira a 21.5, quindi decimo Brad Binder a 23.1.

Al termine della Sprint Race sulla pista romagnola il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni per mezzo di un comunicato rilasciato dalla Ducati: “Si vede chiaramente cosa è successo, sono caduto. Stavo spingendo e ho semplicemente perso il controllo. Abbiamo analizzato la situazione con il team e ora stiamo lavorando per il test di domani, che sarà molto importante. Cosa mi passava per la testa in quel momento, dopo la caduta alla curva 10? Sono cose che è meglio non dire in TV. Ma comunque, è il primo momento dopo un incidente, normalmente non sei molto felice, e stavo solo cercando di liberarmi un po’ dalla rabbia del momento”.

“Nelle prove e poi durante le sessioni mi sentivo meglio – prosegue – Poi ieri nella Sprint ho faticato molto. Oggi in gara stavo cercando di dare il massimo, ma appena ho provato qualcosa in più, sono caduto. E’ importante fare il test domani, cercheremo di trovare delle soluzioni, ma la verità è che stiamo ancora lavorando per trovare una soluzione, e sembra ancora lontana. Dall’inizio della stagione stiamo faticando, ma ci stiamo provando, vedremo.”