Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego nettamente sconfitti in doppio da Cash/Glasspool

Niente da fare per Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli nel primo turno del torneo di doppio a Pechino (Cina). I due azzurri hanno incrociato il n.1 del seeding, ovvero la coppia britannica Julian Cash / Lloyd Glasspool. Dopo un primo set equilibrato, vinto dai britannici (7-5), nel secondo set il duo tricolore si è un po’ sciolto e il 6-0 lo sta a confermare, in un match durato 1 ora e 9 minuti di partita.

Nel primo set si seguono i turni al servizio. I tennisti del Regno Unito non offrono grandi possibilità in risposta ai due azzurri, che un po’ più di fatica la fanno nella gestione della battuta. È quanto accaduto nel sesto game, con una palla break cancellata. Tuttavia, nel rush finale, Cash/Glasspool dimostrano maggior lucidita e piazzano il colpo decisivo per conquistare la frazione sul 7-5.

Nel secondo set non c’è storia. Sonego e Cobolli non trovano più le soluzioni necessarie alla battuta, mentre i rivali giocano con estrema concentrazione, sfruttando il netto calo degli azzurri. In questo modo si giustifica il 6-0 e l’uscita di scena del duo tricolore.