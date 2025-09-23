Flag football, l’Italia femminile si prepara per gli Europei con l’intenzione di crescere

Dopo l’esperienza dei World Games, torna in scena la Nazionale italiana femminile di flag football. Le azzurre, infatti, si rimboccano le maniche in vista dei prossimi Campionati Europei 2025, che si disputeranno a Parigi (Francia) dal 24 al 28 settembre prossimi e vedranno ai nastri di partenza la bellezza di 19 formazioni.

La FIDAF, su indicazione dell’Head Coach Jonathan Douglas Homer, ha convocato le seguenti atlete:

1 BASCIALLA Margherita SKORPIONS VARESE

2 CORNA Giulia LIONS BERGAMO

3 FERRO AVOLESE Andrea ITALIA

4 FIMIANI Alice MAD DOGS MILANO

5 GALIMBERTI Beatrice LIONS BERGAMO

6 GERMINETTI Margherita MAD DOGS MILANO

7 GUGLIELMINO Yvonne ELEPHANTS CATANIA

8 JIRJENA Renate MAD DOGS MILANO

9 MARCUCCI Ambra ELEPHANTS CATANIA

10 MENGO Marta LIONS BERGAMO

11 PERONI Chiara DAEMONS MONZA BRIANZA

12 PETRILLO Sofia SKORPIONS VARESE

13 PRIVITERA Giulia ELEPHANTS CATANIA

14 RADISAVLJEVIC Aleksandra SKORPIONS VARESE

Quali squadre saranno al via della manifestazione? Austria, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Israele, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia ed Ucraina.

L’ultima edizione disputata ha visto il successo finale della Gran Bretagna, che ha piegato 26-19 la Spagna nell’atto conclusivo, mentre il bronzo è andato al collo della Germania. L’Italia non è mai salita sul podio e proverà il primo guizzo della propria storia.