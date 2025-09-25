Flag football, l’Italia apre gli Europei con 5 vittorie: azzurri implacabili, inizia il cammino verso le Olimpiadi

L’Italia si è messa in bella mostra nella prima giornata degli Europei 2025 di flag football, disciplina che sarà presente per la prima volta alle Olimpiadi in occasione dell’edizione di Los Angeles 2028. In una giornata condizionata da freddo e cielo nuvoloso in quel di Parigi, la nostra Nazionale ha conosciuto soltanto vittorie: tre per la compagine maschile e due per quella femminile, incominciando nel miglior modo possibile non soltanto la rassegna iridata, ma anche il lungo cammino verso i Giochi.

I ragazzi di coach Bonomo hanno debuttato con uno schiacciante 39-13 contro l’Ucraina e hanno poi travolto il Portogallo con un nitido 43-12, facendo la differenza grazie al chirurgico attacco guidato da Luke Zahradka nel primo tempo e da Austin Albericci nel secondo. A seguire gli azzurri hanno giganteggiato contro la Norvegia (33-0), meritandosi così il primo posto nel gruppo D in vista degli impegni di domani contro l’Irlanda e la Svizzera. L’obiettivo è quello di raggiungere i quarti di finale in programma nella serata di domani, con l’auspicio di meritarsi anche le semifinali di sabato mattina.

Le ragazze di coach Douglas hanno aperto le danze con una convincente affermazione per 26-6 contro la Danimarca, figlia in particolar modo di una difesa brillante. A seguire il successo per 39-22 contro l’Irlanda, per meritarsi la vetta del gruppo D in coabitazione con la Germania (70-0 contro l’Irlanda e 52-0 contro la Danimarca): domani lo scontro diretto, l’Italia non deve temere le tedesche, la squadra è stata rivoluzionata rispetto a quella vista ai World Games e può fare affidamento sulla quotata attaccante italo-messicana Andrea Ferro Avolese, innesto di indubbia caratura tecnica che potrebbe fare la differenza.