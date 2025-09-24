Flag Football, i convocati dell’Italia per gli Europei 2025: le scelte dell’head coach Massimiliano Bonomo

In vista dell’imminente inizio degli Europei 2025 di Flag Football, che si terranno a Parigi dal 25 al 27 settembre, lo staff tecnico della nazionale italiana ha reso nota la lista dei suoi convocati. Agli ordini dell’head coach Massimiliano Bonomo, vi saranno 12 giocatori, pronti a scendere in campo nella capitale francese con l’obiettivo di migliorare il settimo posto ottenuto nel 2023 a Limerick (Irlanda).

L’Italia, inserita nel Gruppo D all’interno del quale sfiderà Ucraina, Portogallo, Norvegia, Irlanda e Svizzera, inizia così il suo percorso d’avvicinamento ai Mondiali 2026 e, più ad ampio raggio, al sogno olimpico targato Los Angeles 2028, dove il flag football farà parte del programma a Cinque Cerchi. Jonathan Douglas ha selezionato le convocate per il torneo femminile, che prevede il girone con Germania, Danimarca e Irlanda.

“C’è grande attenzione – ha dichiarato il Presidente della FIDAF, Prof. Leoluca Orlando – verso lo sviluppo del Flag Football, una disciplina che, accanto al Tackle, la Federazione sta sostenendo con crescente impegno, soprattutto dopo l’ammissione del flag tra gli sport olimpici di Los Angeles 2028. I Campionati Europei di Parigi rappresentano un momento cruciale di confronto con le migliori Nazionali del continente, non solo in vista dei prossimi Giochi Olimpici, ma anche in ottica qualificazione ai Mondiali IFAF 2026. Sarà un’occasione preziosa per valutare la condizione atletica e competitiva dei nostri atleti e delle nostre atlete. Il titolo europeo conquistato a inizio settembre dalla nostra nazionale under 17 femminile è un chiaro segnale della crescita del flag in Italia, e un motivo concreto per guardare con fiducia al suo futuro sviluppo”.

CONVOCATI ITALIA MASCHILE

Albericci Austin (Marines Lazio)

Alinovi Simone (Panthers Parma)

Bouah Jordan (Raiders Roma)

Galante Matteo (Marines Lazio)

Latorraca Daniele (Giaguari Torino)

Lazzaretto Paolo (Giaguari Torino)

Papale Vincent (Italia)

Petrilli Riccardo (Dolphins Ancona)

Rotelli Raffaele (Dolphins Ancona)

Stola Frank (Guelfi Firenze)

Seck Tamsir (Rhinos Milano)

Zahradka Luke (Frogs Legnano)

CONVOCATE ITALIA FEMMINILE

Corna Giulia Lions Bergamo

Ferro Avolese Andrea Italia

Fimiani Alice Mad Cats Milano

Galimberti Beatrice Lions Bergamo

Germinetti Margherita Mad Cats Milano

Guglielmino Yvonne Elephants Catania

Jirjena Renate Mad Cats Milano

Marcucci Ambra Elephants Catania

Mengo Marta Lions Bergamo

Peroni Chiara Daemons Monza Brianza

Petrillo Sofia Skorpions Varese

Privitera Giulia Elephants Catania