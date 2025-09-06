Finale Mondiali volley femminile, Italia-Slovenia di basket e Sinner-Alcaraz: tutti gli orari e la guida tv di domenica 7 settembre

Domani, domenica 7 settembre, sarà una giornata ricca di eventi da seguire per gli appassionati di sport. Tante competizioni in cui l’Italia vorrà farsi valere e regalare emozioni speciali. In particolare, sono tre le manifestazioni da seguire con particolare attenzione e in cui il Bel Paese cercherà di rispondere presente. Si parla della finale dei Mondiale di volley femminile tra Italia e Turchia, di Italia-Slovenia degli Europei di basket e della finale degli US Open 2025 di tennis tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

La Nazionale italiana allenata da Julio Velasco, dopo aver piegato al tie-break in un match epico il Brasile, va a caccia del titolo iridato confrontandosi con le turche. Le azzurre, due volte vittoriose in Nations League e soprattutto a segno l’anno scorso nelle Olimpiadi di Parigi, vogliono allungare la loro striscia di 35 successi consecutivi.

Venendo alla palla a spicchi, la squadra guidata da Gianmarco Pozzecco affronterà la compagine slovena, trascinata dal fuoriclasse Luka Doncic, negli ottavi di finale della rassegna continentale. Sarà un match molto difficile, ma gli azzurri vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per centrare il pass ai quarti di questo torneo.

E poi la grande sfida a Flushing Meadows tra Sinner e Alcaraz. I due grandi rivali della pratica con racchetta e pallina si sfideranno nella terza finale consecutiva in un Major, dopo quanto accaduto al Roland Garros e a Wimbledon. Sul cemento di New York, Jannik cercherà di confermare il titolo dell’anno passato e anche di mantenere il primato della classifica mondiale. Di seguito la programmazione riferita a questi eventi:

GUIDA TV

Domenica 7 settembre

14.30 Volley femminile, Finale Mondiali 2025: Italia vs Turchia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay, DAZN e su VBTV.

17.30 Basket, Europei 2025: Italia vs Slovenia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Tennis, Finale US Open 2025: Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz – Diretta tv SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (214); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.