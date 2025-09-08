Filippo Volandri: “Questa volta Sinner ha sentito la pressione, ma imparerà e tornerà più forte”

Jannik Sinner ha perso abbastanza nettamente la finale degli US Open 2025 contro Carlos Alcaraz, che si è imposto sull’Arthur Ashe Stadium con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 6-4 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Lo spagnolo è stato superiore all’azzurro per quasi tutta la partita, avendo di fatto un solo passaggio a vuoto (break a zero del suo avversario) che gli è costato il secondo set ma facendo la differenza nel resto del match soprattutto con il servizio ed in risposta.

“Le partenze hanno fatto spesso la differenza. È stato positivo aver visto Jannik salire di livello dopo essere stato sotto nel punteggio. Quando l’ha fatto, ha messo dubbi, ma nel terzo set serviva una prestazione migliore al servizio. Oggi Alcaraz è stato migliore di Sinner, ma Jannik da queste sconfitte impara e tornerà più forte“, ha dichiarato Filippo Volandri dopo la finale sul cemento di Flushing Meadows.

“Alcaraz è migliorato tanto al servizio, ha coperto il campo in maniera incredibile. Jannik dava grandi accelerazioni ma la palla tornava indietro. Per me è il migliore sotto pressione, ma questa volta la pressione l’ha sentita, ha sbagliato due diritti in attacco sulle palle break. Questo gli ha tolto fiducia e punti di riferimento“, ha aggiunto il capitano dell’Italia in Coppa Davis.

“Poi ci ha provato fino all’ultimo, Alcaraz però ha servito a medie di velocità più alte, ha giocato in maniera incredibile nei momenti chiave, e oggi non possiamo che riconoscere che sia stato il migliore in campo“, le parole di Volandri ai microfoni di SuperTennis analizzando l’ultimo atto degli US Open.