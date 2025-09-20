Ferdinando De Giorgi: “Conosciamo bene gli argentini, sappiamo a cosa andiamo incontro”

Ferdinando De Giorgi parla ai microfoni della FIPAV alla vigilia degli ottavi di finale dei Mondiali senior 2025 di volley maschile: a Manila, nelle Filippine, gli azzurri domani affronteranno l’Argentina. Nell’ultimo confronto, andato in scena il 15 giugno scorso, a Quebec City l’Italia vinse 3-1 nel corso della Nations League.

Il CT degli azzurri non sottovaluta gli avversari: “Gli argentini li conosciamo bene, sanno giocare faccia a faccia, hanno tecnica e un gran temperamento. Abbiamo giocato contro di loro tante volte, quindi sappiamo a cosa andiamo incontro. Le partite da dentro o fuori vanno preparate pensando a tutte le possibili situazioni, poi certo esiste sempre il fattore dell’imprevedibilità, ma la nostra è una squadra equilibrata e questo è un punto di forza. Su questo dobbiamo insistere volta per volta, per cercare e trovare la strada giusta per venire a capo delle partite“.

De Giorgi conosce bene il gioco degli argentini: “Hanno un palleggiatore come De Cecco, in grado di dare un ritmo ed una qualità unici nel suo genere, dovremo essere bravi a forzare il servizio per tenerlo lontano da rete, così da rendere più facile la lettura delle trame dei nostri avversari. Loro giocano una palla rapida di banda, quindi se saranno bravi in ricezione noi dovremo lavorare un po’ di più nell’uno contro uno, dovremo essere abili a contenerli e limitarli, la bravura degli avversari non si può cancellare, ma limitare sì“.