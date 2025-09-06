Felix Auger-Aliassime: “Sinner sta dominando un po’ ovunque, a Cincinnati mi aveva colto di sorpresa”

Un redivivo Felix Auger-Aliassime si è fermato solamente a cospetto del numero 1 al mondo Jannik Sinner in semifinale agli US Open 2025, strappando anche un set all’azzurro (non al meglio per un problema agli addominali) e perdendo con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 6-4. Il canadese ha eguagliato comunque il miglior risultato della carriera in uno Slam, replicando l’exploit del 2021 sempre a Flushing Meadows e risalendo in un colpo solo dal 27° al 13° posto del ranking ATP.

“Questa sera voglio solo prendermi un momento per assorbire il torneo e tutto ciò che è stato positivo. Ovviamente costruisci il tuo futuro su ciò che hai di buono, e poi cerchi di migliorare passo dopo passo. Sto solo cercando di assorbire tutto questo. Abbiamo lottato là fuori, ci sono stati bei punti. Gli ho tenuto testa in certi momenti e ovviamente mi sento competitivo, ma sarà il futuro a dire quanto sono vicino“, esordisce Auger-Aliassime in conferenza stampa.

“Sono soddisfatto di come sto servendo, come colpisco il diritto, come mi muovo in campo, anche il rovescio. Ci sono molte cose. Ma penso che sopra a tutto questo ci sia la convinzione, la mentalità, la sicurezza in me stesso di avere quello che serve per vincere questo tipo di partite. Anche nei match difficili, come nei quarti di finale, probabilmente ci sono stati momenti in cui stavo giocando al mio peggio, per così dire. Era comunque un buon livello, ma il mio peggio durante il torneo. Ma continuavo a credere che il mio momento sarebbe arrivato e che sarei tornato a un ottimo livello. Credo che questo tipo di partite siano gratificanti per me. Penso che la mentalità sia qualcosa su cui ho lavorato e che in questo torneo sia stata positiva“, prosegue il giocatore nordamericano.

Sul supporto del pubblico durante il match contro Sinner: “Tutti i meriti a lui. Sta dominando sul cemento, ma in realtà un po’ ovunque. Io penso che la mia storia fosse un po’ diversa in questo torneo. Penso che la gente conosca il mio nome nel tennis, ma è come se fosse stata una bella storia finché è durata. È finita stasera, ma sono molto contento di tornare a casa sapendo che il pubblico voleva che andassi avanti, che continuassi a giocare bene e a divertirmi in campo“.

Su cosa è cambiato rispetto alla netta sconfitta (6-0 6-2) rimediata da Sinner lo scorso 14 agosto a Cincinnati: “Ho giocato molto meglio. Ho servito molto meglio. È stato strano. A Cincinnati non giocavamo da anni, ed è stato come se fossi stato colto di sorpresa, in un certo senso. Non avevamo mai fatto un allenamento insieme in tre anni. Una cosa è guardare un giocatore, ma essere in campo con lui, vedere come risponde e quanto velocemente gioca, mi ha colto di sorpresa. Poi lì sono andato subito sotto e questo ha influito sul mio gioco. Stasera, invece, sapevo cosa aspettarmi. Lui è partito forte, ma avevo molta più fiducia che con il passare del match avrei trovato un buon livello e sarei stato competitivo“.