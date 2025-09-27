Fefé De Giorgi: “Sani ha girato momenti importanti, Anzani ha preso muri decisivi. Bulgaria? Talentuosa”

L’Italia si è qualificata alla finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, sconfiggendo la Polonia con un perentorio 3-0 e meritandosi così il diritto di affrontare la Bulgaria nel match che metterà in palio il titolo iridato. La nostra Nazionale ha travolto i biancorossi, riscattando le sconfitte rimediata nelle finali degli Europei 2023 e della Nations League 2025, e domenica 28 settembre (ore 12.30) scenderà in campo a Pasay City per andare a caccia del quinto titolo iridato della propria storia.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Con la Polonia ultimamente stiamo giocando un sacco di partite importanti, perché quando si arriva alla fase finale dei tornei giocare contro la Polonia vuol dire che ci si gioca qualcosa di serio. Come è capitato oggi: a volte sono stati bravi loro, oggi siamo stati più bravi noi. Abbiamo tenuto duro nei momenti in cui loro hanno provato con grande forza — tra battuta, muro, attacco — a rientrare”.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Noi non ci siamo scomposti, anche quando abbiamo subito due o tre punti in momenti delicati. La squadra è rimasta sempre molto lucida, con l’idea chiara di cosa doveva fare per uscirne. Ne avevamo parlato, lo avevamo preparato, e quindi tutti i ragazzi erano lucidi nelle scelte da fare. Oggi bisogna dire che Francesco Sani, quando è entrato, ha girato dei momenti importanti dei set. Anche Luca Porro ha dato un grande contributo, così come Anzani, che ha preso dei muri decisivi”.

Il tecnico pugliese si è poi proiettato verso la finale di domani: “Questo deve essere il nostro spirito. Adesso siamo ancora in corsa, un gruppo nel quale ognuno mette il suo in campo facendo la differenza. La Bulgaria è una squadra che ha meritato di arrivare in finale, un po’ a sorpresa, nel senso che dall’altra parte c’erano squadre forti che sono state eliminate, ma non per demerito loro: la Bulgaria ha giocato molto bene. È una squadra talentuosa, forte, e quindi anche domani dobbiamo prepararci a una partita da giocare fino alla fine”.