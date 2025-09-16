Fefé De Giorgi: “Reggers ha fatto la differenza, verso l’Ucraina non dobbiamo farci domande”

L’Italia ha perso contro il Belgio ai Mondiali 2025 di volley maschile e ora è a serio rischio eliminazione: dopo aver regolato la modesta Algeria per 3-0, la nostra Nazionale è stata sconfitta al tie-break dai Red Dragons e ora sarà obbligata ad avere la meglio sull’Ucraina nello scontro diretto di giovedì 18 settembre se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale. Per due set gli azzurri sono stati in balia degli avversari, hanno tentato una rimonta e sono crollati al tie-break, soffrendo in diversi fondamentali.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Peccato perché oggi è stata una partita davvero dura, il Belgio gioca bene, copre, ha un gran ritmo, difende e ha un giocatore (Reggers, n.d.r.) che fa la differenza in certe situazioni. Noi abbiamo riscontrato delle difficoltà nel contenerlo, lui ha inciso moltissimo. Noi nei primi due set abbiamo fatto fatica soprattutto in attacco, loro invece hanno mantenuto un livello di ricostruzione molto alto”.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “Credo che tutti i ragazzi subentrati dalla panchina abbiano dato una spinta importante, peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata davvero importante per noi. A questo punto, però, anche in vista della gara con l’Ucraina non dobbiamo porci troppe domande. Ci siamo preparati bene per questo Mondiale, dobbiamo guardare avanti e prenderci anche gli aspetti positivi che comunque ci sono, analizzando per bene anche ciò che non è stato fatto nel migliore dei modi per far sì che certe situazioni non si ripetano. Anche con l’Ucraina non sarà facile, ma noi dovremo cercare di essere più continui durante la partita”.