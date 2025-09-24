Fefé De Giorgi esulta: “Pressione impressionante al servizio, si gioca per le medaglie. Domani sveglia libera”

L’Italia ha dettato legge sul campo di Pasay City (Manila, Filippine), ha surclassato il Belgio con un perentorio 3-0 e si è qualificata con disinvoltura alle semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile. La nostra Nazionale ha riscattato la sconfitta rimediata al tie-break contro i Red Dragons nella fase a gironi, ha espresso al meglio il proprio gioco, ha sciorinato grande tecnica offensiva, ha fatto la differenza al servizio e ha saputo chiudere i conti in ottanta minuti di gioco.

Sembra essere ritornata la squadra dei giorni migliori, capace di guadagnarsi il diritto di continuare la difesa del titolo iridato conquistato tre anni fa. I Campioni del Mondo in carica torneranno in campo sabato 27 settembre per fronteggiare la vincente del confronto tra la Polonia e la Turchia, con il chiaro intento di approdare all’atto conclusivo della competizione in terra asiatica. Prova di grande spessore da parte del regista Simone Giannelli, eccellenti anche il centrale Roberto Russo e gli schiacciatori Mattia Bottolo e Alessandro Michieletto.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “Abbiamo fatto una partita di intensità ancora più alta rispetto all’ultima, stiamo crescendo e questo ci dà fiducia. Volevamo fare una partita diversa come livello di gioco (rispetto a quella persa nel girone, n.d.r.), i ragazzi sono stati bravissimi perché erano focalizzati su quello che c’era da fare. Al servizio abbiamo dato una pressione impressionante, li abbiamo fatti giocare spessissimo lontani da rete lavorando poi bene con muro-difesa“.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “Siamo contenti di giocare nuovamente per le medaglie, non è facile rimanere nell’eccellenza e ora viene il bello. Bisogna goderselo con la tensione giusta, ora vedremo Polonia-Turchia che sarà interessante perché la Turchia ha fatto un buon Mondiale, anche se l’esperienza della Polonia sarà importante. Domani sveglia libera, è l’unica concessione che do“.