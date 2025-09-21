Fefé De Giorgi esalta gli azzurri: “Non perfetti, ma speciali. Servizio importante, pressione continua”

L’Italia ha sconfitto l’Argentina con un secco 3-0 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo il successo con il massimo scarto contro l’Ucraina, la nostra Nazionale si è replicata contro l’Albiceleste, chiudendo i conti in un’ora e mezza di gioco contro un’avversaria decisamente ostica e che aveva eliminato la Francia nella fase a gironi.

I Campioni del Mondo in carica hanno così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura a Manila (Filippine) e mercoledì 24 settembre torneranno in campo per affrontare la vincente del confronto tra Belgio e Finlandia: rivincita con i Red Dragons, che hanno prevalso nello scontro diretto della Pool F, oppure match inedito contro la rivelazione nordica?

Il CT Fefé De Giorgi ha espresso la propria soddisfazione attraverso i microfoni della Rai: “Siamo cresciuti rispetto alla partita con l’Ucraina, è una cosa importante in questi tornei. I ragazzi hanno fatto una partita solida. Nel primo set siamo rimasti solidi e abbiamo giocato una buona pallavolo, facendo delle belle cose. Siamo contenti, ora aspettiamo l’avversaria dei quarti e ci prepariamo al meglio“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito nella propria analisi, soffermandosi su un aspetto interessante: “Con De Cecco devi incominciare dalla battuta, se li fai ricevere bene è ancora più complicato. Gli abbiamo messo continua pressione, abbiamo lavorato bene sulle azioni lunghe, cosa che contro l’Argentina si propone spesso. I ragazzi non sono stati perfetti, ma speciali”.