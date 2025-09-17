Federico Riva settimo al mondo nella finale dei 1500 da ripescato. Oro a sorpresa per il Portogallo

Federico Riva, due giorni dopo il ripescaggio per danneggiamento in occasione della semifinale, disputa un’ottima finale e conquista un significativo settimo posto nei 1500 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo. Il romano corona dunque la miglior stagione della carriera con un risultato eccellente al debutto assoluto in una rassegna iridata che fa ben sperare per il futuro.

Il 24enne italiano ha ben figurato in una finale mondiale abbastanza tattica e corsa non a ritmi folli dai migliori, muovendosi bene nel gruppo e provando a lanciare la sua progressione nell’ultimo giro. Riva ha perso però leggermente contatto dai primi cinque nel momento decisivo, vedendo sfumare il sogno di una medaglia ma trovando le energie per giungere al traguardo in settima piazza con il tempo di 3:35.33, a poco più di 1″ dalla top3.

Grande delusione per il giovane fenomeno neerlandese Niels Laros, favorito d’obbligo soprattutto dopo l’eliminazione nei turni eliminatori dei vari Jakob Ingebrigtsen, Cole Hocker e Phanuel Koech, che ha pagato dazio nella volata finale chiudendo al quinto posto con 3:34.52. Vittoria a sorpresa per il portoghese Isaac Nader (alla prima medaglia di peso a livello outdoor tra Europei, Mondiali e Olimpiadi) con 3:34.10 davanti al britannico Jake Wightman (3:34.12) e al keniano Reynold Cheruiyot (3:34.25), mentre il quotato britannico campione iridato uscente Josh Kerr non ha potuto lottare fino in fondo per un problema fisico.