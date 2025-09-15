Federico Riva ripescato per la finale dei 1500 metri ai Mondiali di atletica! Accolto il ricorso dell’Italia

Saranno 14 i protagonisti della finale dei 1500 metri uomini ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Oltre ai primi sei delle due semifinali, i giudici hanno infatti ripescato il tedesco Robert Farken e soprattutto l’azzurro Federico Riva, entrambi danneggiati in due episodi distinti ed inizialmente esclusi dal lotto dei finalisti.

Riva, totalmente incolpevole, era stato coinvolto nella caduta del canadese Foster Malleck per un contatto nel gruppo finendo per terra e perdendo la possibilità di giocarsi il passaggio del turno insieme agli altri. Il ricorso dell’Italia è stato accolto, ed il 24enne romano è stato ripescato per danneggiamento in una situazione veramente sfortunata e senza un vero colpevole. Sarà la prima finale mondiale della carriera per il secondo performer azzurro di sempre nei 1500.

Discorso diverso per l’altro episodio della seconda semifinale odierna finito sotto la lente d’ingrandimento della giuria, che ha deciso di squalificare clamorosamente lo statunitense campione olimpico in carica (tra i favoriti della vigilia per l’oro) Cole Hocker per aver provocato irregolarmente un contatto con Farken nella volata finale di gruppo sul rettilineo conclusivo.