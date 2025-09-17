Fausto Desalu: “Nel finale le gambe non giravano. Spero che in staffetta possano correre tutti”

Nella quinta giornata dei Campionati Mondiali di atletica, manifestazione che si sta svolgendo a Tokyo, arriva il momento dell’inizio per i velocisti impegnati nei 200 metri, gara che inizia con le batterie di qualificazione. L’Italia, ai nastri di partenza, si schiera con Fausto Desalu e Filippo Tortu.

Il verdetto della pista non sorride ai due portacolori italiani, che non riescono a centrare il tempo utile a garantire il passaggio alle semifinali. Deve masticare amaro Fausto Desalu che, inserito nella batteria più difficile del lotto, chiude con 20’’43, non riesce ad emergere nel finale di gara e viene eliminato per soli sei millesimi come primo dei non ripescati.

Manca il passaggio del turno anche Filippo Tortu. L’azzurro, in non perfette condizioni fisiche parte anche bene, cala alla distanza e chiude l’ultima batteria in quinta posizione con il tempo di 20’’49. Le gare individuali non sono state portatrici di soddisfazione, l’auspicio è che la situazione possa migliorare nelle staffette.

Fausto Desalu spiega così la sua performance: “Dispiace. Ho fatto una bella progressione in stagione. Ero nella batteria più veloce e dovevo stare attento a non farmi trasportare. Negli ultimi venti-trenta metri le gambe non giravano più. Non sono stato fortunato da una parte, dall’altra non è andata benissimo la gara. Sono comunque contento di una stagione in cui ho dimostrato il mio valore. Le decisioni non spettano a me, ma spero che in staffetta possano correre tutti”.