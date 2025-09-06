F1, Verstappen batte le McLaren ed è in pole a Monza. Leclerc 4°, Antonelli in terza fila

Max Verstappen fa la differenza quando più conta e si toglie la soddisfazione di battere le McLaren nelle qualifiche per il Gran Premio d’Italia 2025, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno olandese della Red Bull si è esaltato a Monza firmando la quinta pole position dell’anno e la n.45 in carriera, anche se domani si preannuncia un’impresa ancor più ardua sulla lunga distanza in gara contro lo strapotere tecnico delle MCL39 sul passo e a livello di gestione gomma.

Il quattro volte campione iridato ha preceduto gli uomini papaya Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente secondo e terzo ma in rampa di lancio per giocarsi la vittoria del GP nella loro sfida ravvicinata per il titolo. Seconda fila completata dalla Ferrari di Charles Leclerc, distante due decimi dalla vetta e non aiutato con la scia dal compagno di squadra Lewis Hamilton, che scatterà in decima piazza per via della penalità di 5 posizioni da scontare in griglia a causa dell’episodio di Zandvoort. Promosse dunque al quinto e sesto posto le Mercedes di George Russell e del rookie bolognese Kimi Antonelli, oggi competitivo e molto vicino al teammate inglese.

In Q1 Russell firma a sorpresa il miglior tempo addirittura con la mescola media in 1’19″414 sulla Mercedes, mentre utilizzano un solo treno di gomme soft nuove per superare il taglio Max Verstappen e le McLaren. Eliminate le Racing Bulls di Hadjar (16°) e Lawson (20°), Stroll (17°) con l’Aston Martin e le Alpine di Colapinto (18°) e Gasly (19°).

In Q2 Verstappen è il più veloce in 1’19″140 e riesce a risparmiare un treno di gomme nuove in più rispetto agli altri, mentre tra i big Norris commette un errore con il primo set e si salva solamente in extremis con il brivido. Esclusi dalla top10 le Haas di Bearman (11° a 13 millesimi dal decimo posto di Tsunoda) e Ocon (15°), Hulkenberg (12°) con la Sauber e le Williams di Sainz (13°) e Albon (14°).

In Q3 si lanciano per il primo tentativo con gomme usate solamente Antonelli, Bortoleto, Alonso e Tsunoda, mentre tutti gli altri si sfidano con pneumatici nuovi. Verstappen si inventa un giro mostruoso nel primo time-attack ed è in pole provvisoria con 1’18″923 per 84 millesimi su Leclerc, 133 su Piastri e 201 su Hamilton, poi Russell, Bortoleto e Norris solo 7°. Le McLaren si riaccendono proprio all’ultimo giro, ma Verstappen è scatenato e difende la sua pole position in 1’18″792 per 77 millesimi su Norris e 190 su Piastri. 4° Leclerc a due decimi davanti a Hamilton (che verrà retrocesso dal 5° al 10° posto per la penalità) e alle Mercedes di Russell e Antonelli.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ITALIA F1 2025

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:18.792

2 Lando Norris McLaren +0.077

3 Oscar Piastri McLaren +0.190

4 Charles Leclerc Ferrari +0.215

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.332 *dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia

6 George Russell Mercedes +0.365

7 Kimi Antonelli Mercedes +0.408

8 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.598

9 Fernando Alonso Aston Martin +0.632

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.727

11 Oliver Bearman Haas F1 Team

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber

13 Carlos Sainz Williams

14 Alexander Albon Williams

15 Esteban Ocon Haas F1 Team

16 Isack Hadjar Racing Bulls

17 Lance Stroll Aston Martin

18 Franco Colapinto Alpine

19 Pierre Gasly Alpine

20 Liam Lawson Racing Bulls