F1, ufficializzati orari del Mondiale 2026 e le 6 Sprint Race. Esordio per Montreal, Zandvoort e Singapore

4 minuti fa

Sono state ufficializzate le sei Sprint Race che prenderanno scena nel Mondiale di Formula Uno 2026. Le anticipazioni che avevamo proposto nelle scorse settimane sono state effettivamente messe nere su bianco dalla FIA nella giornata odierna. Dove si disputeranno, quindi, le gare su distanza ridotta? Come in questa annata si inizierà con il Gran Premio della Cina (13-15 marzo) sul tracciato di Shanghai.

Secondo appuntamento confermato a sua volta, ovvero il Gran Premio di Miami (01-03 maggio) sulla pista della Florida. Il terzo appuntamento con la Sprint Race si disputerà in occasione del Gran Premio del Canada (22-24 maggio) sul tracciato di Montreal che vedrà la prima gara sulla distanza di 100 chilometri della sua storia. La quarta tappa con la Sprint Race sarà il Gran Premio di Gran Bretagna (03-05 luglio) sul tracciato di Silverstone (in questo caso si tratta di un ritorno).

Quindi, sarà la volta del Gran Premio di Olanda (21-23 agosto) sul tracciato di Zandvoort, che anticiperà il Gran Premio di Singapore (09-11 ottobre) a Marina Bay. In questo caso si tratta di una scelta sorprendente dato che la pista della città-stato asiatica non favorisce i sorpassi e, soprattutto, rappresenta uno sforzo fisico notevole per i piloti, con la gara domenicale che tocca quasi sempre le 2 ore di durata.

Riassumendo, quindi, a Montreal, Zandvoort e Singapore vivremo il primo weekend con il format della Sprint Race in assoluto, andando a sostituire Spa, Austin e Losail. Inoltre la FIA ha ufficializzato gli orari di partenza di tutte e 24 le gare lunghe della prossima annata. Non ci sono sorprese particolari, se non il cambiamento del Gran Premio del Canada che vedrà lo spegnimento dei semafori alla ore 16.00 locali (le ore 22.00 in Italia) per non sovrapporsi con la 500 Miglia di Indianapolis.

ORARI MONDIALE F1 2026

Gara Orario locale Orario italiano
GP Australia 15:00 05:00
GP Cina 15:00 08:00
GP Giappone 14:00 07:00
GP Bahrain 18:00 17:00
GP Arabia Saudita 20:00 19:00
GP Miami 16:00 22:00
GP Canada 16:00 22:00
GP Monaco 15:00 15:00
GP Barcellona 15:00 15:00
GP Austria 15:00 15:00
GP Gran Bretagna 15:00 16:00
GP Belgio 15:00 15:00
GP Ungheria 15:00 15:00
GP Olanda 15:00 15:00
GP Italia 15:00 15:00
GP Spagna 15:00 15:00
GP Azerbaijan 15:00 13:00
GP Singapore 20:00 14:00
GP USA 15:00 21:00
GP Messico 14:00 21:00
GP San Paolo 14:00 18:00
GP Las Vegas 20:00 05:00
GP Qatar 19:00 17:00
GP Abu Dhabi 17:00 14:00
