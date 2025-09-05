F1 su TV8, GP Italia 2025: quando le qualifiche in chiaro, orario e programma

Il sedicesimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato di Monza, dove si deciderà il poleman, e l’attesa dei tifosi italiani è tutta per le Ferrari padrone di casa, guidate dal britannico Lewis Hamilton e dal monegasco Charles Leclerc, che proveranno a battere l’australiano Oscar Piastri.

Domani, sabato 6 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, andranno in scena le qualifiche del GP d’Italia, sedicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Diretta delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

Per il resto le qualifiche del sedicesimo fine settimana di gara della F1, il GP d’Italia, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO GP ITALIA F1 2025

Sabato 6 settembre

12.30-13.30 F1, GP Italia: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

16.00-17.00 F1, GP Italia: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, gratuita su tv8.it (solo qualifiche).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Sabato 6 settembre

16.00-17.00 F1, GP Italia: qualifiche – Diretta TV8 HD, tv8.it