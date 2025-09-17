F1, statistiche GP Azerbaijan 2025. Quale ‘topo’ ballerà prima del ritorno del ‘gatto’ Sergio Perez?

Il fine settimana del 19-21 settembre sarà dedicato al Gran Premio d’Azerbaigian, ottava edizione de jure e nona de facto dell’appuntamento che si corre nel circuito cittadino di Baku. La distinzione è doverosa, poiché nel 2016 vi si gareggiò sotto la denominazione di GP d’Europa per mere questioni d’immagine.

Per una questione di coerenza statistica, verranno tenuti in considerazione tutti i Gran Premi disputati sulle coste del Mar Caspio, indipendentemente dall’etichetta appostavi. Soprattutto considerando come, nel 2016, sulla griglia di partenza risuonò l’inno azero, non la nona sinfonia di Beethoven come avrebbe imposto il protocollo.

L’accaduto scatenò l’ironia tra i piloti e la costernazione fra i dirigenti del Circus, ma l’incidente non ha lasciato alcuno strascico. Anzi, la gara azera è diventata una sorta di “must” poiché sa rivelarsi sempre adrenalinica e propensa ai colpi di scena.

I NUMERI DI BAKU

Pilota con più vittorie: Sergio PEREZ (2)

Il messicano è l’unico uomo capace di ripetere una propria affermazione per le strade della capitale dell’Azerbaigian.

Pilota con più pole position: Charles LECLERC (4)

Il monegasco è scattato davanti a tutti nel 2021, 2022, 2023 e 2024. Va rimarcato come nessun altro abbia ripetuto una miglior prestazione in qualifica.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Baku.

2 – PEREZ Sergio (2021, 2023) [*]

1 – HAMILTON Lewis (2018)

1 – VERSTAPPEN Max (2022)

1 – PIASTRI Oscar (2024)

Piloti in attività con almeno una pole position a Baku.

4 – LECLERC Charles (2021, 2022, 2023, 2024)

1 – HAMILTON Lewis (2017)

1 – BOTTAS Valtteri (2019) [*]

Piloti in attività già saliti sul podio di Baku.

5 (2-1-2) – PEREZ Sergio [*]

2 (1-1-0) – HAMILTON Lewis

2 (1-1-0) – VERSTAPPEN Max

2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri [*]

2 (0-1-1) – LECLERC Charles

2 (0-0-2) – RUSSELL George

1 (1-0-0) – PIASTRI Oscar

1 (0-0-1) – STROLL Lance

1 (0-0-1) – GASLY Pierre

[*] Non sono presenti in questo 2025, ma torneranno con Cadillac nel 2026.

Team con più vittorie: RED BULL (4)

Il Drink Team si è imposto con Daniel Ricciardo (2017), Sergio Perez (2021, 2023) e Max Verstappen (2022).

Team con più pole position: FERRARI (5)

La Scuderia di Maranello è stata la più veloce in qualifica con Sebastian Vettel (2018) e Charles Leclerc (2021, 2022, 2023, 2024).

Team in griglia con vittorie a Baku.

4 – Red Bull

3 – Mercedes

1 – McLaren

Team in griglia con pole position a Baku.

5 – Ferrari

3 – Mercedes

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 2 occasioni (25,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 4 occasioni (50,0%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere è stato Daniel Ricciardo, scattato dal 10° posto nel 2017.