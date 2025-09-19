Formula 1
F1, sorpresa nel secondo turno di libere a Baku! Doppietta Ferrari, sprofondano le McLaren
Cresce la Ferrari. In occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, la Rossa è salita in cattedra, mettendo a referto una buona doppietta con Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
Ma andiamo con ordine. I due piloti sono rimasti davanti per tutta la durata del turno. Nelle prime battute il britannico ha fermato il cronometro a 1:41.543, rifilando così 243 millesimi su monegasco per poi aumentare i giri a quindici minuti dalla fine della prova stampando 1:41.293, esattamente 74 millesimi in più rispetto al compagno di squadra. Buone le sensazioni generali, anche se non è mancata tanta fatica in pista da parte di tutti i protagonisti coinvolti, soprattutto sulla tenuta delle gomme.
Dietro il team di Maranello si è invece piazzata la Mercedes, complice la terza piazza di George Russell, terzo con 0.477 e la quarta del nostro Andrea Kimi Antonelli, il quale ha guadagnato un gap di +0.486. Più distante invece Max Verstappen, sesto a +0.60 attestandosi davanti alla Racing Bull di Liam Lawson, settimo a +0.696 e all’Haas F1 Team di Esteban Ocon, ottavo a +0.874. Da segnalare poi l’ottimo impatto di Oliver Bearman (Haas F1 Team), addirittura quinto a +0.598
In grande difficoltà, e questa è una sorpresa, le due McLaren. Lando Norris si è infatti dovuto accontentare solo della decima moneta con +0.906, mentre Oscar Piastri della dodicesima con una differenza di +1.002 rispetto al primo della classe. Domani il programma proseguirà con la FP3 e con le qualifiche, sperando che la Ferrari possa riconfermarsi al vertice.