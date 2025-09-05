F1, scatta il fine settimana di Monza. Le McLaren per il titolo, le Ferrari per il riscatto in casa

Prende il via ufficialmente il fine settimana più atteso della Formula Uno, quantomeno per noi italiani. Nella giornata odierna, venerdì 5 settembre, infatti, si alzerà il sipario sull’attesissimo weekend del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del campionato 2025. Il circuito di Monza è pronto per una tre-giorni di capitale importanza, sia per quanto riguarda la corsa al titolo, sia per il risultato di tappa, che avrà un significato importante per molteplici motivi.

La massima categoria del motorsport, dopo il rientro alle gare di Zandvoort con il Gran Premio di Olanda, si prepara per il secondo appuntamento in back-to-back, una delle tappe imprescindibili del calendario. Il tracciato di Monza, il più veloce del mondo, ci regalerà emozioni a non finire, incominciando dalla fondamentale giornata odierna. Quale sarà il programma sulla pista brianzola? La prima sessione di prove libere scatterà alle ore 13.30, quindi la seconda prenderà il via alle ore 17.00 andando a completare le due ore di lavoro del venerdì.

Sullo splendido scenario di Monza ci attende un weekend di estrema importanza per la corsa al titolo. Oscar Piastri, dopo la pesantissima vittoria di Zandvoort, si presenta all’appuntamento con 34 punti di vantaggio su Lando Norris, finito ko per colpa della sua vettura nella trasferta olandese. Il duello interno al team McLaren sta monopolizzando l’attenzione della Formula Uno, con una MCL39 che, forse, però, non sarà nel suo terreno di caccia ideale sui lunghi rettilinei brianzoli. La vettura color papaya sarà la favorita, come sempre, ma probabilmente con meno vantaggio del solito.

Cosa dovremo aspettarci dai rivali? Alle loro spalle molto bollirà in pentola. La Ferrari, che corre in casa, proverà a bissare il clamoroso successo di un anno fa con Charles Leclerc e, soprattutto, a mettere alle spalle il tremendo weekend olandese. Il monegasco, infatti, arriva dalla sfortunata tappa di Zandvoort, con l’incidente con Andrea Kimi Antonelli che lo ha estromesso dalla gara, assieme a lui un Lewis Hamilton sempre più in difficoltà, specialmente dopo l’errore che lo ha mandato a muro nel Gran Premio d’Olanda. Red Bull, Aston Martin, Mercedes, chi si inserirà? Lo inizieremo a scopriremo sin da oggi, con due ore di prove libere fondamentali.