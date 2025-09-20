Formula 1
F1, risultati e classifica FP3 GP Azerbaijan 2025: Norris precede Verstappen, 4° Hamilton
Il Mondiale di F1 2025 ha visto oggi, sabato 20 settembre, proseguire il GP d’Azerbaijan, valido come diciassettesima prova del calendario. Nella tarda mattinata italiana si è appena conclusa la terza ed ultima sessione delle prove libere, della durata di 60′.
F1, Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen. Hamilton ed Antonelli in top5, decimo Leclerc
CLASSIFICA FP3 GP AZERBAIJAN F1 2025
1 Lando Norris McLaren 1:41.223
2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.222s
3 Oscar Piastri McLaren +0.254s
4 Lewis Hamilton Ferrari +0.276s
5 Kimi Antonelli Mercedes +0.653s
6 George Russell Mercedes +0.741s
7 Alexander Albon Williams +0.760s
8 Oliver Bearman Haas +0.762s
9 Liam Lawson Racing Bulls +0.923s
10 Charles Leclerc Ferrari +0.986s
11 Isack Hadjar Racing Bulls +1.044s
12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.205s
13 Carlos Sainz Williams +1.263s
14 Fernando Alonso Aston Martin +1.368s
15 Franco Colapinto Alpine +1.566s
16 Yuki TsunodaRed Bull Racing +1.617s
17 Esteban Ocon Haas +1.645s
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.837s
19 Pierre Gasly Alpine +2.099s
20 Lance Stroll Aston Martin +2.127s