Formula 1
F1, risultati e classifica FP2 GP Azerbaijan 2025: doppietta Ferrari, Hamilton precede Leclerc
Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Baku: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP dell’Azerbaijan, diciassettesima tappa del Mondiale 2025 di F1, con la doppietta della Ferrari. Primo posto per il britannico Lewis Hamilton con il crono di 1:41.293.
Alle sue spalle si inserisce l’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc, secondo a 0.074, mentre il britannico George Russell è terzo a 0.477, infine chiude in quarta posizione il pilota italiano della Mercedes, Kimi Antonelli, staccato di 0.486.
CLASSIFICA FP2 GP AZERBAIJAN F1 2025
1 Lewis Hamilton Ferrari 1:41.293
2 Charles Leclerc Ferrari +0.074
3 George Russell Mercedes +0.477
4 Kimi Antonelli Mercedes +0.486
5 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.598
6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.609
7 Liam Lawson Racing Bulls +0.696
8 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.874
9 Alexander Albon Williams +0.884
10 Lando Norris McLaren4 +0.906
11 Carlos Sainz Williams +0.962
12 Oscar Piastri McLaren +1.002
13 Isack Hadjar Racing Bulls +1.150
14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.151
15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.268
16 Pierre Gasly Alpine +1.381
17 Lance Stroll Aston Martin +1.478
18 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.527
19 Fernando Alonso Aston Martin +1.674
20 Franco Colapinto Alpine +2.029