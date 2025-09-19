Formula 1

F1, risultati e classifica FP1 GP Azerbaijan 2025: Norris precede Piastri, 3° Leclerc

Roberto Santangelo

Pubblicato

17 minuti fa

il

Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, venerdì 19 settembre, con il GP dell’Azerbaijan, valido come diciassettesima prova del calendario. Nella mattinata italiana si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alla seconda, in programma alle ore 14.00 italiane.

Svetta il britannico Lando Norris con la McLaren, primo in 1:42.704, che precede il compagno di squadra, l’australiano Oscar Piastri, con l’altra McLaren, secondo a 0.310. Terza e tredicesima piazza per le Ferrari, rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc, a 0.552, ed il britannico Lewis Hamilton, a 1.383.

F1, Norris anticipa Piastri nelle FP1 di Baku. Leclerc in top3, distanti Antonelli (11°) ed Hamilton (13°)

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP AZERBAIJAN F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:42.704

2 Oscar Piastri McLaren +0.310

3 Charles Leclerc Ferrari +0.552

4 George Russell Mercedes +0.553

5 Alexander Albon Williams +0.859

6 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.034

7 Max Verstappen Red Bull Racing +1.086

8 Carlos Sainz Williams +1.155

9 Liam Lawson Racing Bulls +1.199

10 Isack Hadjar Racing Bulls +1.271

11 Kimi Antonelli Mercedes +1.281

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.282

13 Lewis Hamilton Ferrari +1.383

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.383

15 Fernando Alonso Aston Martin +1.435

16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.447

17 Lance Stroll Aston Martin +1.625

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.735

19 Franco Colapinto Alpine +2.595

20 Pierre Gasly Alpine +2.714

