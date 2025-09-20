F1, Oscar Piastri: “Ho spinto troppo e frenato tardi. Spero di poter guadagnare tante posizioni in gara”

Si conclude con la pole position di Max Verstappen la lunga qualifica del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese è stato il più abile nell’ultimo run, concludendo il suo ultimo giro con il crono di 1:41.117. Sesta partenza al palo della stagione per il quattro volte campione del mondo, la prima a Baku.

Seconda piazza, a sorpresa, per la Williams di Carlos Sainz, che si ferma a 478 millesimi di distanza dalla pole. Terza la Racing Bulls di Liam Lawson, a 590 millesimi dalla prima piazza. Grande qualifica per Andrea Kimi Antonelli, quarto a 600 millesimi. Disastro Ferrari con Hamilton eliminato in Q2 e Leclerc a muro in Q3. Qualifica non perfetta anche per Lando Norris, settimo a +1.122.

Male anche l’altra McLaren di Oscar Piastri, a muro in Q3. La sua monoposto partirà domani in nona posizione, davanti alla Ferrari di Leclerc. Come riportato da motorsport.com, l’australiano ha dichiarato: “Penso di aver frenato un po’ troppo tardi. Non ho ancora guardato i dati, ma normalmente, quando si bloccano i freni, è perché si è frenato un po’ troppo tardi. Quindi sì, è ovviamente deludente. Pensavo che la macchina fosse ben messa a punto, è deludente che sia finita così.”

“Le prime due curve sono andate molto bene, poi non so se ho spinto troppo o se è stata la pioggia, ma alcune curve, anche nel giro di uscita, mi sono sembrate un po’ insidiose. Non so se sia stato questo il caso, dovrò valutarlo. Detto questo, credo di aver semplicemente spinto troppo. Penso che la vittoria sia ambiziosa, ma aspettiamo di vedere come andranno le qualifiche, ha dichiarato prima della conclusione della sessione. Penso che possiamo sicuramente a risalire in gara, la macchina è veloce questo fine settimana, quindi speriamo di poterne approfittare per guadagnare posizioni”, ha poi concluso il leader del Mondiale.