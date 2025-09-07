F1, Oscar Piastri: “Ho sofferto nella prima parte, ma accetto il risultato”

Oscar Piastri ha concluso al terzo posto il GP d’Italia, atto numero sedici del Mondiale 2025 di Formula 1 appena terminato all’Autodromo di Monza. Bicchiere mezzo pieno per il leader della classifica piloti che, in uno dei weekend meno avvincenti per la sua McLaren (finita comunque in top 3) ha tenuto botta perdendo pochissimo in termini di punti.

Precisamente, l’australiano ha dovuto cedere il passo ad un perfetto Max Verstappen, il quale ha vinto tenendo a debita distanza Lando Norris, secondo classificato. Giù invece le Ferrari, quarta e sesta rispettivamente con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Una volta approdato al parco chiuso, l’oceanico ha analizzato la sua prova: “La partenza è stata sicuramente complicata – ha detto Piastri – Forse non sono stati i miei migliori primi giri: avevamo un buon passo rispetto a Leclerc, poi l’ho superato, da quel momento è stato tutto tranquillo. Ho sofferto un po’ nella prima parte, la macchina non era esattamente come volevo ma una volta che le gomme hanno iniziato a degradarsi sono andato meglio: questo non è mai un buon segnale. Sono contento comunque dei punti, accetto questo risultato”.

Piastri ha poi proseguito ponendo l’accento sulla strategia di gara: “Siamo andati così lunghi che la soft sembrava una buona gomma da montare; siamo rimasti fuori nel caso di Safety Car: però alla fine Max ha coperto la finestra per cui non aveva più senso restare in pista. Per quel che è successo alla fine, va bene così. Sono comunque contento e cercheremo di essere più forti il prossimo weekend“.