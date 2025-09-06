F1, Oscar Piastri: “Buon 3° posto, oggi Verstappen ne aveva di più. Domani in gara voglio vincere senza calcoli”

Oscar Piastri appare sereno e per nulla turbato dopo aver conquistato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pilota australiano ha provato con tutte le sue forze a centrare la pole position ma oggi Max Verstappen ha messo in mostra la sua versione migliore. Nel duello per il titolo, però, partirà alle spalle del compagno di team Lando Norris.

La pole position porta la firma di Max Verstappen con il tempo di 1:18.792 (nuovo record della pista brianzola) con 77 millesimi su Lando Norris e 190 su Oscar Piastri. Quarta posizione per Charles Leclerc a 215, quinta per Lewis Hamilton a 332, quindi sesto George Russell a 365. Settima posizione per Andrea Kimi Antonelli a 408, ottava per Gabriel Bortoleto a 598, nono Fernando Alonso a 632, quindi chiude la top10 Yuki Tsunoda a 727.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Cosa mi è mancato per la pole position? Direi nulla di particolare. Alla prima variante non sono stato eccezionale, poi ho fatto tutto bene. Nel complesso direi di avere vissuto una buona sessione, sono cresciuto e ho trovato il giusto ritmo ma, come si è visto, i margini sono davvero minimi in questo weekend. Max Verstappen è stato eccellente, ma ci sono davvero tanti team veloci e pronti alla battaglia. Direi che non siamo certo comodi come in altre occasioni non sono sorpreso risultato”.

Ultima battuta sulla gara e su eventuali calcoli a livello di classifica con 34 punti di vantaggio su Lando Norris: “No, quando fai il giro veloce attacchi e basta e pensi solo a fare il massimo. Anche perchè non sai quello che fanno gli altri. Io spingo a tutta senza fare calcoli, poi magari un pensiero che può introdursi nella mente ma la stagione è ancora lunghissima. Domani? Io voglio vincere. Il mio passo gara non è così male come si è visto nelle simulazioni. Ho vissuto un weekend più complicato rispetto a Norris perchè ho saltato la FP1 ma in gara come sempre è tutto molto diverso. Io sono tranquillo”.