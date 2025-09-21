F1 oggi in tv, GP Azerbaijan 2025: orario gara, programma, streaming

Oggi, domenica 21 settembre, alle ore 13.00 italiane, si disputerà la gara del GP d’Azerbaijan: il diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Baku sulla distanza di 51 giri, per un totale di 306,049 km.

A scattare dalla pole position sarà il neerlandese della Red Bull, Max Verstappen, mentre l’italiano della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, sarà in seconda fila, al quarto posto. Indietro le Ferrari: il monegasco Charles Leclerc si troverà in quinta fila, in decima piazza, mentre il britannico Lewis Hamilton partirà 12°, in sesta fila.

La gara del GP d’Azerbaijan sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile alle ore 16.00 italiane in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO GP AZERBAIJAN F1 2025

Domenica 21 settembre

13.00 F1, GP Azerbaijan: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.00 in differita su TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 16.00 differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 16.00 differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

16.00 F1, GP Azerbaijan: gara – Differita TV8 HD, tv8.it