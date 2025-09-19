F1 oggi in tv, GP Azerbaijan 2025: orari prove libere 19 settembre, programma, streaming

Spazio al Mondiale 2025 di F1 in questo fine settimana: oggi, venerdì 19 settembre, si terranno le prove libere del GP d’Azerbaijan, che si disputeranno a Baku, sede del 17° Gran Premio della stagione. Prima sessione alle ore 10.30 italiane, seconda alle ore 14.00.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 10.30 E ALLE 14.00

Le prove libere del GP d’Azerbaijan di F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

Per la giornata odierna non vi sarà copertura in tv in chiaro su TV8 HD, né in streaming gratuito su tv8.it. Di seguito il programma completo delle prove libere del GP d’Azerbaijan 2025 di F1, previsto oggi, venerdì 19 settembre.

CALENDARIO F1 OGGI

Venerdì 19 settembre

10.30-11.30 F1, GP Azerbaijan: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

14.00-15.00 F1, GP Azerbaijan: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Venerdì 19 settembre

Nessuna diretta o differita in chiaro su TV8 HD o su tv8.it.