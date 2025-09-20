F1, Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen. Hamilton ed Antonelli in top5, decimo Leclerc

Lando Norris si ripete e, dopo la prima posizione nelle FP1 di ieri, si riconferma in vetta anche al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Crono di 1:41.223 per il britannico con la sua McLaren, al termine di una manche condizionata dal forte vento a Baku.

Il nativo di Bristol spera di essere protagonista anche nelle qualifiche del pomeriggio, per continuare ad inseguire il sogno Mondiale. Seconda posizione per la Red Bull di Max Verstappen, decisamente più pimpante rispetto al venerdì opaco. Ritardo di 222 millesimi per l’olandese dalla prima piazza. Terza invece l’altra McLaren guidata da Oscar Piastri che, nonostante alcuni problemi alla sua monoposto, chiude a 254 dal suo compagno di squadra.

Quarto un buon Lewis Hamilton che conferma le sensazioni del venerdì pomeriggio. Distacco di 276 millesimi per il britannico dalla migliore prestazione. Si rivede anche la Mercedes con il quinto posto di Andrea Kimi Antonelli (+0.653) ed il sesto di George Russell (+0.741). Sempre tra le prime 10 posizioni la Williams di Alexander Albon che chiude la manche in settima piazza (+0.760).

Completano poi la top 10 la Haas di Oliver Bearman (+0.762), la Racing Bull di Liam Lawson (+0.923) e la Ferrari di Charles Leclerc (+0.986). Il monegasco non ha trovato il giusto spazio per migliorarsi negli ultimi minuti ma ha dimostrato grande velocità nelle curve lente. Sarà perciò una qualifica equilibratissima quella che scatterà a Baku alle ore 14.00, con il vento possibile incognita.