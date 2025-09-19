F1, Norris anticipa Piastri nelle FP1 di Baku. Leclerc in top3, distanti Antonelli (11°) ed Hamilton (13°)

Lando Norris ha aperto nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Baku, il britannico ha dominato la prima sessione di prove libere, condizionata dalle bandiere gialle, rifilando un distacco già pesante ai suoi avversari. Il nativo di Bristol ha concluso i 60 minuti di manche con il crono di 1:42.704, unico pilota a scendere sotto il muro dell’1’43”.

Ha completato la doppietta McLaren il leader del Mondiale, Oscar Piastri, che ha dovuto affrontare diversi problemi alla monoposto. L’australiano ha concluso le FP1 con un ritardo di 310 millesimi dal compagno di squadra. Buon avvio di weekend per Charles Leclerc, sempre nelle prime posizioni e terzo al termine della prova, con 552 millesimi di distacco dalla testa.

Subito dietro, in quarta piazza, la Mercedes di George Russell a 553 millesimi. Ottimi segnali anche dalla Williams di Alexander Albon, che si è confermato veloce nel venerdì: quinto posto a 859 millesimi per il thailandese. Sesto Yuki Tsunoda (Red Bull Racing, a 1.034), seguito dal compagno di squadra Max Verstappen (a 1.086), sempre cauto nelle FP1.

Hanno completato poi la top 10 Carlos Sainz (Williams, a 1.155), Liam Lawson (Racing Bulls, a 1.199) ed Isack Hadjar (Racing Bulls, a 1.271). Undicesima posizione per l’italiano Andrea Kimi Antonelli, a 1.281 dalla testa, infine si piazza tredicesimo Lewis Hamilton (a 1.383), che nel finale ha anche urtato il muro con la gomma anteriore. Le FP2 scatteranno alle ore 14.00 italiane.