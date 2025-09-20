F1, Max Verstappen: “È stato difficile riuscire a fare il giro giusto, domani dovrò gestire le gomme”

Si conclude con la pole position di Max Verstappen la lunghissima qualifica del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese ha concluso un ultimo giro perfetto nonostante le difficoltà della pista a causa del vento e della pioggia. Crono di 1:41.117 per il quattro volte campione del mondo che conquista così la sesta partenza al palo stagionale.

Seconda posizione, a sorpresa, per la Williams di Carlos Sainz, distante 478 millesimi dalla prima posizione. Terza piazza per la Racing Bulls di Liam Lawson che paga 590 millesimi dalla pole. Completa la seconda fila un ottimo Andrea Kimi Antonelli, che si ferma a 600 millesimi dalla testa. Subito dietro l’altra Mercedes guidata da George Russell (+0.953).

Sabato disastroso per la Ferrari con Lewis Hamilton fuori dal Q3 e Charles Leclerc a muro nell’ultima manche. Prima pole a Baku per Max Verstappen che, ai microfoni di F1 Tv, ha dichiarato: “Una qualifica lunghissima onestamente condizionata da moltissime bandiere rosse. È stato difficile riuscire a fare il giro giusto, per gran parte del tempo le gomme non erano pronte con tutte le bandiere rosse. Poi c’era anche un po’ di pioggia in pista, nell’ultimo giro ho solo attaccato al massimo, non avevo neanche le gomme che volevo. Sono molto contento di come è andato per ora il weekend”.

“Dalle prove libere 1 non siamo andati male e ci siamo migliorati ogni volta che sono tornato in pista per poi dare il meglio in qualifica. Penso che saremo comunque stati in lotta per la pole, anche se sono state delle qualifiche confuse. A Monza abbiamo fatto un gran lavoro e spero di continuare così. Domani è una gara lunga, gestiremo le gomme e vedremo come andrà”, ha poi concluso l’olandese.