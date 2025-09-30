F1, Max Verstappen e l’ipotesi della “Rimonta impossibile”. I precedenti di Surtees, Piquet e Räikkonen lo fanno sperare

Davvero Max Verstappen è ancora in corsa per il Mondiale piloti di F1? Se ne sta parlando tanto in questi giorni, verosimilmente troppo. Però è il tema più caldo del Circus in vista dell’equatoriale Gran Premio di Singapore. In McLaren, più per paura che per razionalità, dicono di sì. Il diretto interessato, più per agitare uno spettro che per reale convinzione, ammicca all’ipotesi e non si da’ per vinto.

Dunque, visto che se ne parla, è doveroso analizzare il tema. L’olandese ha un ritardo di 67 lunghezze dal leader quando rimangono 199 punti a disposizione di tutti i piloti. In altre parole, circa un terzo della quantità ancora sul piatto. L’impresa è peraltro resa più complicata dalla presenza di un altro pilota nel mezzo, a -25 dal battistrada e a +42 dal terzo incomodo. Si è mai visto qualcosa di simile nella storia della F1? Ovviamente in stagioni lineari, senza incidenti dalle cruente conseguenze. La risposta è “Sì”, ma gli episodi sono solo tre.

Nel 1964, dopo il GP d’Austria, John Surtees aveva 13 punti di ritardo da Graham Hill e 11 da Jim Clark quando ne restavano 27. Poi, nelle ultime tre gare, ‘il Figlio del Vento’ conseguì una vittoria e due secondi posti, superando sul filo di lana ‘Mister Monaco’ e ‘Lo Scozzese Volante’. Attenzione però, esistevano gli scarti e se tutti i GP avessero avuto valore per la classifica generale, il Mondiale lo avrebbe vinto Hill.

Nel 1983, dopo il GP d’Olanda, Nelson Piquet si trovava a -14 da Alain Prost e a -6 da René Arnoux quando rimanevano 27 punti. Poi, il brasiliano, dominò il finale di stagione (due vittorie e un terzo posto “alzando il piede” per essere certo di arrivare al traguardo) beffando i due francesi. Senza trucco e senza inganno? Ni, perché si vociferò che la Brabham avesse usato una benzina irregolare (più ricca del consentito) proprio in quella fase del campionato.

Per la verità, il team diretto da Bernie Ecclestone si autodenunciò, affermando di averla utilizzata per errore e che gli ottani fossero solo leggermente più alti del limite massimo. Ci credettero in pochi, ma nessuno presentò ricorso. D’altronde, Prost e la Renault si erano già reciprocamente mandati al diavolo e la Régie non aveva alcun interesse a ottenere a tavolino un titolo con un pilota con cui aveva rotto malamente.

Poi… poi c’è il 2007! Dopo il GP d’Italia restavano 40 punti. Kimi Räikkonen ne aveva 18 di ritardo da Lewis Hamilton e 15 da Fernando Alonso. Dopo il GP di Giappone ne rimanevano 20 e il finlandese si trovava ancora a -17 dall’inglese e a -5 dallo spagnolo. Come è finita? Lo sappiamo tutti, perché quello è ancora oggi l’ultimo titolo conseguito dalla Ferrari. “Primo, terzo, primo, primo”. Questa la marcia del finnico nelle ultime quattro gare. L’inglese mise a referto “quarto, primo, ritiro, settimo”, mentre l’iberico “terzo, ritirato, secondo, terzo”. Iceman campione a +1 sui rivali.

Curioso notare che allora, esattamente come oggi, c’erano due piloti McLaren davanti al terzo incomodo! Vedremo quale sarà l’esito del campionato 2025, ossia se potrà essere ascritto alla categoria di quelli clamorosamente ribaltati. L’evenienza si verifica con una frequenza compresa tra i 15 e i 20 anni. Ne sono trascorsi 18 da quella con Kimi protagonista…