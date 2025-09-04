F1, Max Verstappen: “Dobbiamo lavorare per migliorare. Ferrari? Se ci andassi lo farei per vincere, non per il marchio”

Si è aperto con il consueto media day la settimana del Gran Premio d’Italia 2025, sedicesimo appuntamento del Mondiale F1. I piloti, prima di scendere in pista domani per le prove libere, hanno espresso le loro sensazioni in vista del weekend che si correrà nello storico circuito dell’Autodromo di Monza. Anche Max Verstappen, si è espresso sul suo momento di forma e sulle possibilità in vista del GP.

L’olandese, come riportato da Automoto.it, ha dichiarato: “Naturalmente avrei preferito essere in lotta per il titolo, ma a volte le cose vanno diversamente. Sapevo quando stavamo vivendo stagioni assai competitive che sarebbero arrivati tempi diversi. Bisogna prepararsi per questi momenti. Non ci posso fare nulla. La cosa importante è cercare di lavorare insieme per capire le nostre debolezze e muoverci di conseguenza. Arrivare in pista sapendo che sarà difficile vincere non è l’ideale. Ma ci sono tanti nella stessa condizione. E sono in pochi a poter avere la fortuna di vincere in carriera. Io l’ho fatto molte volte. Così è più facile mettere le cose in prospettiva”.

Il quattro volte campione del mondo si è poi espresso sulla possibilità di essere in futuro un pilota Ferrari: “Non saprei. Visto che hanno due piloti sotto contratto per il prossimo anno, il problema non si pone. Tutto è possibile, nella vita. Non so per quanto tempo correrò in F1, quindi ci sono tante incognite anche per me. Ferrari è un marchio incredibile. Ovviamente tutti i piloti immaginano di correre per la Ferrari, ma è proprio lì che arriva l’errore. Se ci andassi, lo farei per vincere, non solo per competere per la Ferrari. Farlo con loro, poi, sarebbe ancora meglio. Non bisogna lasciarsi guidare dalle emozioni e dalla passione per un marchio”, ha poi concluso il pilota Red Bull.