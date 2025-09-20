F1, Liam Lawson: “Non mi aspettavo di andare così bene, ma domani sarà più importante”

Una giornata indimenticabile. Liam Lawson ha centrato la terza posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il tracciato cittadino di Baku.

Prestazione importante per il pilota in forza alla Racing Bulls, bravissimo ad approfittare delle condizioni oltremodo particolari di una sessione che ha offerto la bellezza di sei bandiere rosse e di uscite di scena clamorose, vedi quelle della Ferrari e della McLaren. Meglio del britannico solo un imperturbabile Max Verstappen, poleman davanti alla Williams di Carlos Sainz,

Una volta arrivato al parco chiuso, Lawson ha commentato quanto fatto: “Onestamente non mi ricordo nemmeno che cosa è successo. Sta ancora piovendo – ha detto Lawson – E’ stata una sessione molto impegnativa. Io non mi aspettavo di andare così tanto bene. La macchina è andata a meraviglia per tutto il weekend, anche in qualifica nel momento decisivo. Ma l’importante sarà domani”.

Il pilota ha quindi chiosato: “E’ sempre complicato perché percepisci la pioggia, ti bagni la visiera, la pista diventa più lucida. Con le gomme così cade comunque il grip cade, cerchi di tenere il cervello accesso, è complicato. Domani sarà dura, abbiamo una buona posizione ma siamo consapevoli di dover lottare con tutti quelli vicini a noi“.