F1, Lewis Hamilton: “Buona la mia partenza, sono soddisfatto. Verstappen e le McLaren più veloci

Lewis Hamilton ha terminato fuori dalla top 5 l’attesissimo GP d’Italia, sedicesima tappa del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1 svoltosi quest’oggi presso un Autodromo di Monza che ha registrato come da tradizione il tutto esaurito.

Nello specifico il ferrarista si è dovuto accontentare della sesta posizione, cedendo il passo alla Red Bull di Max Verstappen, vincitore di giornata davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, all’altra rossa guidata da Charles Leclerc oltre che alla Mercedes di George Russell.

Una volta approdato in zona mista, il britannico ha analizzato la sua prestazione: “Oggi mi sono sentito sopra la macchina ed in confidenza, questo mi ha reso felice – ha detto Hamilton – La partenza è stata buona, anche se mi sono trovato stretto tra due auto e ho dovuto alzare il piede, ma la mia posizione a curva 1 e curva 4 mi ha dato soddisfazione”.

Hamilton ha poi aggiunto: “Mi sono trovato molto vicino a Russell e col senno di poi avremmo dovuto provare a passarlo. Andare così lunghi non ha pagato, ed è una lezione da cui faremo tesoro. Dopo la penalità era importante rimontare e chiudere sesto lo considero un buon traguardo. Sono grato di aver potuto fare una gara solida davanti al pubblico. Charles ha fatto tutto quello che poteva fare, Max era imprendibile. Non avevamo il passo della Red Bull e nemmeno quello della McLaren”.