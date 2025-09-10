F1, Lando Norris si lamenta dei fischi a Monza: “Non me li spiego”

In seconda posizione al termine del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, Lando Norris ha masticato amaro per la prestazione di Max Verstappen. L’olandese, sulla Red Bull, ha dominato la scena e preceduto le due McLaren del britannico e del leader del campionato, Oscar Piastri.

Al termine del GP grande entusiasmo come al solito ad accogliere i piloti nello splendido scenario del podio. Qualche eccesso tra la folla però c’è stato in riferimento ai fischi all’indirizzo di Norris. Le motivazioni forse sono legate al team-order che la scuderia di Woking ha voluto attuare, dopo che Lando era rimasto più tempo fermo ai box non per sue responsabilità.

Tempo perso che aveva portato al sorpasso di Piastri. Manifestazioni di disapprovazione che il pilota britannico non si aspettava: “Sì ci sono stati dei fischi, ma non so il perché. La cosa più importante è che ho sentito gli applausi in maggioranza“, ha dichiarato ai media.

Una situazione non nuova nei vari appuntamenti del campionato, specialmente in terra italiana dove la passione per i motori è tale che si possa andare oltre. Ne sa qualcosa anche Lewis Hamilton che, ai tempi della Mercedes e rivale della Ferrari, spesso era stato oggetto di “attenzione” dei tifosi.