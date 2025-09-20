F1, Lando Norris: “Pista complicata, sembra irrealistico vincere domani”

Una qualifica in ombra per Lando Norris. Il britannico si è dovuta accontentare soltanto della settima moneta in occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana al circuito cittadino di Baku.

Pomeriggio storto per il nativo di Bristol che, dopo la clamorosa uscita di scena del compagno di squadra nonché diretto avversario per la lotta al titolo Oscar Piastri, non è riuscito ad incidere nel momento decisivo, fattore per cui sarà costretto a partire dalla quarta fila.

Decisamente amareggiato, Norris ha commentato quanto fatto una volta raggiunta la zona mista: “Vorrei essere in pole, ovviamente. Semplicemente non sono stato abbastanza veloce nella corsa finale. Non sono deluso, diciamo, perché è un piccolo errore; è solo una pista più complicata per me essendo il primo a uscire, e ne ho pagato il prezzo”.

Norris ha poi chiosato: “Il sorpasso è piuttosto duro da queste parti. Ovviamente siamo un po’ fuori posizione e ci sono alcune auto diverse davanti a noi. Max è stato al passo per tutto il fine settimana. Penso che provare a vincere domani sia forse un po’ irrealistico, ma ovviamente vogliamo il massimo dei punti e devo fare qualche sorpasso.”