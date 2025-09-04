F1, Lando Norris: “Monza è sempre speciale. Rimontare su Piastri non sarà facile ma ci proverò”

La voglia di riscatto è immensa per Lando Norris dopo quanto avvenuto nel Gran Premio d’Olanda. Proprio per questo motivo il pilota del team McLaren si presente determinato a rifarsi in occasione del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul di Monza il classe 1999 cercherà di piazzare il weekend perfetto per andare a vincere e rilanciarsi in classifica generale perchè, dopo il ritiro di Zandvoort, il suo vicino di box Oscar Piastri è scappato.

Il pilota australiano classe 2001, infatti, ora viaggia con 34 punti di margine sull’inglese e per Lando Norris il tempo stringe. Cosa dovremo aspettarci dalla tappa italiana? Il tracciato brianzolo sarà nuovamente congeniale per la MCL39? La vettura di Woking sembra imbattibile su ogni tipo di lay-out, ma Monza come si sa è unica nel suo genere e potrebbe dare qualche chance in più agli inseguitori nel caso azzecchino il bilanciamento estremo giusto. Se tutto andrà come previsto, tuttavia, sarà nuovamente un duello interno alla scuderia inglese.

Lando Norris, nell’incontro odierno con la stampa, ha iniziato il suo racconto da un punto ben preciso: “Non vedo l’ora di tornare a girare a Monza. Il Gran Premio d’Italia è sempre un evento speciale. I tifosi accorrono numerosi e le alte velocità lo rendono ancora più divertente. Sono concentrato su questo weekend, pronto a dare il massimo e a lottare per la vittoria. Il team ha fatto un ottimo lavoro e la vettura è performante, quindi darò il massimo”.

Stimolato sulla questione della corsa al titolo, Lando Norris ha puntualizzato: “Posso provare a vincere la gara ed a ottenere qualche punto. Non posso ribaltare la situazione in una volta sola, non è così semplice. Ci sono ancora molte gare da disputare per cercare di recuperare i punti persi lo scorso fine settimana e devo vederla in questo modo piuttosto che in qualsiasi altro, quindi è così che farò”.