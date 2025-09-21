F1, Lando Norris: “Ho fatto tutto quello che potevo, ogni gara che non vinci è un opportunità sprecata”

È Max Verstappen il dominatore del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese, dopo aver ottenuto la pole position, ha condotto una gara perfetta tenendo sempre la prima posizione e gestendo le gomme in maniera impeccabile. Secondo successo consecutivo per il quattro volte campione del mondo, il quarto stagionale.

Seconda poi la Mercedes di George Russell (+14.609) che, nonostante i problemi di salute, ottiene un prezioso risultato partendo dalla quinta casella. Terzo posto per la sorpresa di giornata Carlos Sainz (+19.199) che, con la sua Williams, ha condotto una gara magistrale, regalandosi il primo podio con la nuova scuderia. Quarto poi Andrea Kimi Antonelli (+21.760).

Weekend opaco per la McLaren con l’errore di Oscar Piastri ed il settimo posto di Lando Norris (+32.227). Il britannico, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Ho fatto il meglio che potevo sia ieri che oggi. Le mie opportunità si presentano ogni weekend, ogni gara che non vinci è un’occasione sprecata. Oggi avrei voluto qualcosa di più ma ho fatto tutto quello che potevo. Ieri è andata male perché sono uscito troppo presto e non ho fatto il miglior giro possibile. Non sarebbe cambiato molto per oggi, era impossibile superare. Il passo oggi c’era, lo stint sulle medie è stato buono”.