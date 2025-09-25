F1, Jacques Villeneuve: “La Ferrari è andata in caduta libera dopo il rinnovo di Vasseur”

Come sempre Jacques Villeneuve non le manda a dire. E cosi anche dopo il GP di Baku, in Azerbaijan, il campione del mondo F1 nel 1997, incalzato dai media sull’andamento della Ferrari non si è tirato indietro.

Il suo focus, dopo l’8° e il 9° posto di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, si è stretto sulla figura del team principal Fred Vasseur. Villeneuve ha individuato nel suo prolungamento di contratto uno dei mali del poco funzionamento della “rossa”: “Dopo l’annuncio del rinnovo di Fred Vasseur la squadra è andata in caduta libera: così si è rilassata, ma prima almeno c’era un po’ di continuità. Da allora, a Monza doveva essere il weekend perfetto per Ferrari, e non lo è stato, e in passato Baku è stata una pista buona almeno per Leclerc, ma è stato uno dei loro peggiori weekend della stagione”.

Poi ha aggiunto rincarando la dose: “La Ferrari è completamente persa e ovviamente ha bisogno di una direzione. L’anno prossimo si riparte da 0 per tutti e credo che la Rossa si stia concentrando al 100% per il 2026 che ormai è alle porte”.

Provare a invertire la rotta? La prossima opportunità è a Singapore, storicamente un circuito dove la Ferrari è sempre riuscita a tirare fuori qualcosa di buono e talvolta inaspettato: la gara è in calendario il 5 ottobre.